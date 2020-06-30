民眾不捨2、3層樓高的黑板樹遭鋸除，夏天沒了綠樹遮蔭很可惜！（王文吉攝）

台灣銀行改造豐原分行旁人行道，共鋸除22棵黑板樹，一旁中華郵政土地上的黑板樹逃過一劫。（王文吉攝）

台灣銀行豐原分行人行道的黑板樹竄根嚴重，地面多處隆起龜裂。（王文吉攝）

黑板樹造成人行道地面隆起龜裂，台灣銀行鋸除後，保留原有植穴，將補植合適樹種。（王文吉攝）

台灣銀行豐原分行人行道原有整排枝葉繁茂的黑板樹，樹高2、3層樓林蔭蔽天。有民眾投訴指出，最近22棵黑板樹全遭斷頭，像墳場死寂一片，就算此類樹種不受歡迎，可以移植沒必要賜死吧！台銀回應表示，原本打算捐樹，但都沒有人要，只好忍痛讓黑板樹退場。

人行道整排黑板樹遭砍除，引發正反兩派論戰。附近店家表示，這裡的黑板樹種植將近20年了，每到開花季節散發噁心臭味，尤其入夜後更為明顯，常有小孩因花粉過敏，當地居民飽受困擾。不過護樹派人士則說，有樹蔭比較涼快，夏天到了，全部砍光光，很可惜。

投訴民眾則批評，22棵黑板樹慘遭粗暴斷頭，像墳場般死寂一片，令人心痛，就算此類樹種不受歡迎，可以移植沒必要賜死吧！台灣銀行不動產管理部林姓副理表示，本來打算免費捐贈黑板樹，但沒有人要，只好忍痛鋸除，

林姓副理強調，地方不斷反映黑板樹困擾，且樹根凸起破壞人行道，向台中市政府反映，相關單位回應「樹木位於私有地愛莫能助」，於是自行雇工整理，以恢復人行道平整功能，並保留植穴，補植合適樹種，恢復原有林蔭。

(中時 )