台灣銀行豐原分行人行道原有整排枝葉繁茂的黑板樹，樹高2、3層樓林蔭蔽天。有民眾投訴指出，最近22棵黑板樹全遭斷頭，像墳場死寂一片，就算此類樹種不受歡迎，可以移植沒必要賜死吧！台銀回應表示，原本打算捐樹，但都沒有人要，只好忍痛讓黑板樹退場。
人行道整排黑板樹遭砍除，引發正反兩派論戰。附近店家表示，這裡的黑板樹種植將近20年了，每到開花季節散發噁心臭味，尤其入夜後更為明顯，常有小孩因花粉過敏，當地居民飽受困擾。不過護樹派人士則說，有樹蔭比較涼快，夏天到了，全部砍光光，很可惜。
投訴民眾則批評，22棵黑板樹慘遭粗暴斷頭，像墳場般死寂一片，令人心痛，就算此類樹種不受歡迎，可以移植沒必要賜死吧！台灣銀行不動產管理部林姓副理表示，本來打算免費捐贈黑板樹，但沒有人要，只好忍痛鋸除，
林姓副理強調，地方不斷反映黑板樹困擾，且樹根凸起破壞人行道，向台中市政府反映，相關單位回應「樹木位於私有地愛莫能助」，於是自行雇工整理，以恢復人行道平整功能，並保留植穴，補植合適樹種，恢復原有林蔭。
(中時 )
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