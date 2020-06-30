直率敢言的雞排妹（鄭家純）最近主持網路節目《深夜保健室》，大談健康教育秘辛，最新一集聊到女性生理期期間，有人喜歡「闖紅燈」不戴套，婦產科醫師郭安妮說，如果是月經期間沒戴套，照理說當下性行為確實不會懷孕，但她遇過病人將排卵型出血誤視為月經，結果意外「中獎」。

雞排妹近日在網路節目中聊到生理期性行為時是否可以不戴套內射？她說有人覺得生理期辦事很髒，也有人認為生理期辦事特別「安全」不會出人命，現場統整了幾項問題，包括生理期來時是否可以發生性行為？生理期期間辦事容易感染？生理期性行為內射不會懷孕？

婦產科醫師郭安妮則回應，一年365天都可有性行為，但因月經來潮時是女生免疫系痛最弱的時候，確實比較容易感染，男方也可能會從有B型肝炎的女性身上得病，至於生理期是否會造成性慾高漲，郭安妮否認，澄清是「排卵期」時才較容易性慾高漲。

郭安妮也說，照理講生理期期間性行為不可能懷孕，但她遇過有案例自稱上月在月經期間性行為結果中了，「但是算一算她那時不是真的生理期，她是排卵型出血」，正好遇到機率最高的排卵期，結果一次就中獎。至於如何分辨月經和排卵型出血？郭安妮說如果一般人月經很準，在兩次月經期間有出血情況，就是排卵型出血，但上述懷孕案例是因為月經不規則，才導致意外當媽。

(中時電子報)