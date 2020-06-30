于正當時也罵過黃璐。(圖／翻攝自微博)

黃璐近日又重提和于正、秦嵐恩怨。(圖／翻攝自微博)

大陸女星黃璐活躍國際影壇，有「文藝片女神」封號，近日她突在微博痛批于正和秦嵐噁心，原來在2017年3人恩怨就結下，最近她又突然提起，據悉是因為于正近日誇Angelababy小龍女扮相，卻暗酸陳妍希，雖然發文已秒刪，仍引起熱議，而黃璐也在此時發文，時機點敏感，于正也欽回應了。

3年前黃璐和劉芸在《演員的誕生》中是競爭對手，兩人要重新演繹電影《親愛的》的一場戲，當時有傳黃璐每次排練都不一樣，讓劉芸演出受到影響，表現失常當場落淚，讓劉芸好友秦嵐野忍不住力挺好友，「過於自大，臨時篡改戲碼都不是有品德的人，戲中見品行，台上見德行，人生路很長，江湖中再見」。

之後還指她輸了比賽後，對工作人員做不雅手勢，于正也加入戰局，批黃璐態度欠佳，還在台下罵工作人員，對此，黃璐近日發文再回應，「某些人真的很噁心，當初在《演員的誕生》說我罵工作人原、比中指，我當時真的孤陋寡聞，沒見過這種混淆視聽、把別人完全沒做過的事情，還能編的繪聲繪影的人。還有些不在現場，什麼都沒看到就跟著附和，為抱團和諂媚的人才是最壞的」，她更留言直指說的就是于正和秦嵐，還說和劉芸早當面吵一架就好了，最討厭小人。

于正發文反擊黃璐。(圖／翻攝自微博)

對此，于正也發文反擊，「這麼多年前的事，就當我們看錯行嗎？您早不提晚不提，偏偏這時提，感覺是出一口惡氣，但你想過沒有，等你將來百年後，大家盤點一下你的熱搜，發現你的每個熱搜都是跟我這樣的小人扯在一起，那你多丟人，請記住，你是影后，請用實力拿熱搜」。​​​

(中時電子報)