台電重啟中火2號燃煤機組，台中市政府開罰，台中市議員也去外面抗議，國民黨立委楊瓊瓔批評，難道中部人就不是人？中部人就不是台灣國民？難道中部人就應該用肺發電？中部人的肺不是肺？

楊瓊瓔指出，台電公司不斷說尖峰用電創新高，要中火重啟2、3號機來調度，台電董事長楊偉甫6月29日說重啟機組並不是因為缺電，台電的說法哪個為真？是在哈囉還是呼弄人民？不是應該等法院判決結果出來或定讞之後才能決定2、3號機組的命運嗎？

楊瓊瓔認為，台電不該迴避中部人的質疑，在6月24號台灣用電量達高峰，依據台電公司資料中部發電為1001.6萬瓩，用電為916.1萬瓩，中部自給自足市足夠的供電的備轉容量率還有11％，且連日的備轉容量都在10％以上，在全國用電量充分的情形下，為何還要違法重啟2號機讓人不解？

楊瓊瓔並指出，台電董事長楊偉甫在去年2019年1月8日即拋出，備轉容量率只要維持「熱機狀態6％」即可，不必都要到現行要求的10％。如此好處是可節省空污、也能減少燃料費，穩定電價。台電此時硬要啟動老舊且高汙染的2、3號機組，豈不自打臉？

(中時 )