福粵樓更推出「天空之夢雙人港點宴」，菜色相當豐富。（陳淑娥攝）

阿基師上演海膽料理秀。（陳淑娥攝）

7月18日阿基師現場教您「鳳梨冰茶DIY」。（陳淑娥攝）

為搶攻暑假客源，麗寶福容大飯店推出住宿及餐飲振興消費方案，「馬拉20COOL浪慶典」麗寶假期餐飲系列活動7月1日起跑，有廚藝總監阿基師指導的獨家摩天輪港點、日式海膽料理大餐、以梨入餐等全新菜色。此外，更祭出「振興12倍券」吸引遊客入住。

麗寶福容大飯店表示，旅遊市場快速反彈，民眾相較前兩個月願意出門到餐廳用餐，周末每個餐期幾乎翻兩輪以上，訂房狀況同樣熱絡，今年於暑假一個月前，7月份週六訂房已全數客滿，鼓勵民眾可於週日到週五間出遊。

福粵樓更推出「天空之夢雙人港點宴」，菜色相當豐富，有招牌蝦餃皇、蛤蠣蒸燒賣、蟹黃蒸燒賣、香茜魚翅餃、韭黃鮮蝦腸、鮮蝦腐皮捲，還附廣州炒麵及甜品，只要599元 ＋10％就能一次嚐遍招牌8道佳餚。

福容大飯店廚藝總監阿基師說，福粵樓一直是福容大飯店招牌餐廳，每日現做港式點心是熟客最愛，把必點港點大集合推出雙人份呈現，以往港點都是一份兩三顆，要點四、五份，這次以摩天輪呈現精華版，不但與渡假區天空之夢相呼應，夏日吃的巧也吃飽，雙人份量剛好。

順園日式料理單點海膽大餐「干貝海膽握壽司、海膽玉子蒸、澎湖中卷雲丹燒、野菇海味雙卵炊飯、石板牛肉佐北海道海膽」，每道180元＋10％起；在海膽系列料理中，又以「石板牛肉佐北海道海膽」最為推薦，可以吃到牛的三個部位，肋眼心、牛肋條、無骨牛小排，搭配海膽，海陸創新雙吃法。另外，田園咖啡廳晚餐時段則提供當季鮮魚、竹筍料理等海陸百匯，每位980元＋10％。

麗寶福容大飯店指出，暑假檔期到來鼓勵之前悶壞的民眾出來走走，其中7月18日阿基師現場教您「鳳梨冰茶DIY」親子手作活動，炎炎夏日健康又消暑。

另外，特別加碼回饋福容會員，凡於9月30日前至全台福容任一分店，持振興三倍券不限金額消費，即贈送總價值9000元的振興加碼回饋券，不論新舊會員都適用，12張面額500元的住宿折抵券，全台每分店各一張（需於享福卡會員APP訂房，限平日使用），及15張面額200元的餐飲折抵券（小吃消費折扣後滿2,000元可抵用一張，且可累積使用），效期均可使用到今年12月30日，住宿還可搭配安心旅遊補助相當划算，更多資訊請上官網或撥打訂席專線04-2556-0768，訂房專線04-2559-2888。

(中時 )