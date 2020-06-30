大學指考受新冠肺炎疫情影響，延至7月3日至5日舉行，今年基隆考區只有471人報考，較去年下滑215人，創下歷年新低，國立海洋大學自2日下午3時至5時開放考生查看考場，由於每間試場已完成消毒作業，考生與家長均不得入場。

海洋大學表示，受少子化衝擊，基隆考區今年只有15間試場，報考人數從686人滑落到471人，場分配以考生應試號碼前六碼為試場編號，試場分別設置在航管大樓、延平技術大樓，另試務中心設在海洋廳，醫護站則在延平技術大樓。

為因應新冠肺炎疫情，每間試場考生人數為36人，考場提前於上午7點開放量體溫，每節考試考生須全程戴口罩。除了申請的特定陪考人員外，今年也不開放家長陪考休息區，考生可於試場內或學生餐廳用餐，用餐期間須保持社交距離。

海大試務中心提醒考生，因應疫情需要今年新增考生「入場識別證」，考生進入各館樓須出示識別證及應試有效證件正本，包括身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等，並配合戴口罩、量體溫，未帶入場識別證考生，由工作人員引導至試務中心確認身分。

(中時 )