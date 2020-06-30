盛姓女會計帶著「施房茶」秘方和原物料資料，跟號稱大馬富商的鄭姓男子，跑到馬來西亞另行開店。（盛女臉書照片）

最便宜的珍奶一杯要105元、最貴的要價255元，台灣最貴珍奶「施房茶」，欲拓展海外市場，卻慘遭女會計叛逃，帶著配方和原物料資料，跟號稱大馬富商的男子跑到馬來西亞自行開店。

輔仁大學旁的「施房茶」珍奶專賣店，有別一般手搖飲平價路線，採用昂貴天然食材與台灣高檔茶葉，製作要價不菲的珍珠奶茶，最便宜的珍奶一杯要105元，最貴的「雪珠人蔘鮮奶烏」一杯要價255元。

不過盛名卻引來不肖人士覬覦，據鏡週刊報導，一名自稱是馬來西亞富商的男子鄭楚豪，表示想將施房茶引進馬來西亞，並推廣到全世界。雙方簽訂意向書後，施房茶指派資深盛姓女會計當窗口，告知鄭男關於原物料進貨及飲料配方等商業機密。

去年11月間，鄭男以希望盛女到馬來西亞考察、幫忙訓練當地員工為由，將盛女帶回馬來西亞，誰知此後情勢大逆轉，「施房茶」發現盛女帶著店裡機密，跟鄭男在馬國自行開店。

長相清秀、擁有E奶好身材的盛女，原本是店裡熟客，因此與施房茶負責人一家相熟，進而從常客變成帳房。豈料盛女竟然叛逃大馬，讓施房茶「人財兩失」。

(中時電子報)