緊接中華電(2412)，台灣大今(30)日5G開台，由董事長蔡明忠親揭曉，以台灣大最新公布的資費來說，和今日早上中華電相似度高，同樣提供599元到2699元不等的5G資費方案，但台灣大多出搭配光纖網路的「好速成雙」，另外，台灣大還同步推出5G預付卡，算是和早上開台的中華電作出差異性。

以台灣大公布的資費來看，和早上中華電相差不大，提供從599元到2699元不等的5G資費方案，月付999可享60GB高速上網、月付1399即可5G高速吃到飽，值得一提的是，台灣大推出5G升級版「好速成雙」專案，月付1,399元，光纖上網與5G網路接力協作，讓用戶在戶外擁抱5G行動上網吃到飽的極速與便利，同時，台灣大也同步推出5G預付卡，只要999元，即可享上網傳輸量60GB(可用60天)與國內通話費100元(約可撥打55分鐘)，立即享有5G飆網。自7月1日凌晨零時起，台灣大5G網路服務正式上線，用戶們6月30日午夜12點過後，即能在台灣大網路門市搶先申辦5G門號或續新約。

(時報資訊)