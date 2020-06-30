台北國泰萬怡酒店搶攻暑假餐飲消費商機，館內全日餐廳 MJ Kitchen自7月1日起推出「MJ燒烤季」，即日起至7月31日前不論是用振興三倍券、現金或是信用卡消費用餐，平日午餐兩人同行1,500元，平日晚餐1,750元，7/4至7/5、7/11至7/12四天同享雙人平日晚餐1,750元優惠，並自即日起開放預訂。

「MJ燒烤季」活動期間，廚藝團隊除推出晚餐限定的美國安格斯戰斧牛和午餐限定的美國紐約客，更有碳烤豬肋排、黑椒燒烤骰子牛、碳烤鹽焗草蝦、孜然羊肉串、培根捲四季豆、燒烤美人腿等十數道燒烤美味輪番上桌，再加贈百威金尊啤酒無限暢飲。

搶攻宅經濟，台北國泰萬怡酒店也另外推出「夏季肉食節」外送套餐，內含「燒烤木燻豬肋排」、「歐風蔗香烤豚蹄」、「秘製照燒烤雞腿」加贈六罐飲品，每套2,200元，7/15前預訂享早鳥價1,880元。而針對購買2019台北國際旅展(ITF)餐券的消費者，使用效期除了展延至9月30日，自7月1日起至7月15日期間使用，每張餐券平日午餐加價299元、平日晚餐及假日加價399元，即可多加一位成人同行用餐，也可以面額折抵訂購「夏季肉食節」外送套餐。

(工商 )