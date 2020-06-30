新竹市南勢社會福利館特別打造爺奶專屬的「樂活學堂」30日正式啟用，學堂內除了音樂、電腦、多功能舞蹈等教室外，還有廚房餐飲小食堂，另還具長照據點功能，要讓南勢長輩將學堂「當自己家」，來上課交朋友。

市長林智堅今天上午主持南勢社福館4樓樂活學堂啟用禮典，他挽起袖子以南勢最有名的米粉為長者下廚，和南福長青會理事長林桂花、米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴、南勢在地媽媽共同舉辦米粉入厝趴。

他說，樂活學堂專為長輩打造，空間採無障礙設計，還有電腦教室、學習木箱鼓的音樂教室、尬舞的多功能教室，即日起也將開辦「高年級俱樂部」多元學習課程，盼更多長輩透過學習，8月也將開辦長照C據點，給南勢在地長輩更完善的日間照顧服務，滿足長輩多元學習、休憩與照顧需求。

林智堅指出，南寮社福館前身是南勢里集會所，使用超過40年，空間老舊狹小，為打造全年齡層都能使用的市民空間，市府斥資6000餘萬元重建。

目前1樓為里民服務中心、2樓為公共托育、3樓為親子館、4樓則專屬長輩，以後孫子去2樓親子館玩，爺奶來4樓樂活學堂抬槓，3代需求都在這棟滿足。

市府社會處長李季縈指出，新竹市老年人口占12％，因為長輩們為城市付出，才奠定幸福城市基礎，新竹市府為照顧長輩，創立45個社區照顧關懷據點、62個共餐食堂，也開辦高年級俱樂部讓長輩活到老學到老，來上課兼交朋友。

另為豐富長輩生活，讓長輩退休生活更加有趣，市府在2018年全國首創高年級生俱樂部課程，包括木箱鼓班、爵士樂團班、街舞班等，過去僅在東區龍山，今年將擴點到北區，7月13至17日受理報名，預計於7月底開始上課，歡迎長輩一起參與，打造豐富多元的幸福生活，洽詢專線03-5787420莊小姐。

(中時 )