國民黨立院黨團因不滿蔡英文總統提名陳菊接任監察院長，突襲攻占議場。陳菊強調從政以來坦蕩磊落，始終清白，不曾遭到彈劾，不會因此退縮。對此，台北市議員羅智強也喊話陳菊，有3點疑問希望她能好好回應。

羅智強今（30）日在臉書指出，陳菊說會為真相與名譽奮戰，那就給陳菊一個機會，好好回答三件事：高雄氣爆的善款，是要給災民重振家園、恢復生活，為什麼拿其中的3600萬去蓋「裝置藝術」？為什麼用氣爆善款請律師，來欺騙災民放棄國賠？為什麼高雄市長任內，高雄銀行協助慶富公司假增資、騙聯貸，並且火速通過貸款，導致之後的弊案？

對於上述三件事情，羅智強說，如果陳菊不敢面對，還有什麼資格當監察院長，雖當年為黨外坐牢，不代表握有權力之後就可以濫權腐，「你這樣的人當監察院長，台灣還會有希望嗎？」

面對接掌監察院外界質疑聲浪不斷，陳菊日前在臉書表示，向來坦蕩磊落，面對過無數嚴格檢驗，始終清白，除美麗島事件的六年黑牢，一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾，人生的每個階段都可接受最嚴格的檢驗，不會閃躲也不會逃避，會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。

(中時電子報)