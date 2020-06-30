立法院臨時會將處理考試院及監察院委員人事同意權案，今天下午考試委員被提名人將拜訪各立院黨團。但國民黨立院黨團已經明確表明拒絕接見，國民黨呼籲凍結考監人事。

國民黨團批評民進黨一黨獨大，凡事蠻幹，立法院內以多數暴力橫行罷道，朝野氛圍不佳，因此拒絕接受考試委員被提名人的拜會。

國民黨並質疑，民進黨長期主張廢考監，卻又提飽提滿，酬庸親信，國民黨呼籲凍結考監人事。

(中時 )