台股今開高之後，始終在高檔行進間整理，之後穩步趨堅，成功收復11600點，主要功臣除蘋果供應鏈三劍客力挺多方外，聯發科與電信三雄之中華電、台灣及遠傳也站在多方陣營功不可歿。加上富邦金、中信金、台塑四寶、遠東新、台泥、中鋼與亞泥等重量級集團股穩盤，使加權股價指數終場強勁反彈78.62點，為11621.24點，漲幅0.68%，成交1949.05億元。

盤中表現弱勢股票，當屬被動元件族群向下修正最讓多方心驚，包括國巨、華新科、大毅、禾伸堂、奇力新等，都臉色鐵青；另外，高價股包括世芯-KY、譜瑞KY、力旺、信驊與祥碩等，也多都拉回整理；權值股方面，則以國泰金、仁寶、友達、群創、統一、和碩及台達電等，演出疲軟。

店頭市場方面，生技股持續強者恆強，在全球新冠疫情未明顯緩和之前，業內人士評估，該類股持穩輪動或高檔仍暫勿預設立場，值持續追蹤；另外，電子、化學、鋼鐵、電機、航運、營建與觀光等類股也都全面收紅，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數收漲0.74%，報160.06點，成交576.38億元。

亞股方面，包括日本、澳洲、紐西蘭、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼與印度等，也全部臉色紅潤。

美股電子盤方面，在全美新冠疫情持續待觀察下，目前多暫呈觀望格局，包括道瓊期、標普500與小型股2000等3大期指，現下暫報小挫0.04%、0.01%及0.35%。僅那斯達克期逆勢演出，暫報小漲0.19%。

業內人士指出，央行近日在匯市干預新台幣兌美元強勁升值，不遺餘力，使新台幣早盤一度大幅升值逾2角，但迄午盤卻硬是被狂踹一腳，由升轉貶報29.665元，微幅貶值4分，顯示央行力抗國際熱錢擾亂匯市，力求匯市穩定決心，這局面對下半年新冠疫情趨緩後的產業穩定復甦具正向，使台股波段基本面仍審慎樂觀。

在國家隊法人、低利率盛行與全球央行為振興景氣大灑錢不手軟下，台股中期持穩適度向上修正架構，仍不宜過分看淡。

(工商 )