安定國小今年畢業生有26人，家長會與地方善心人士日前達成集資目標，完成第20年愛的腳踏車捐贈。（周麗蘭攝）

26名小朋友獲贈後立即騎上單車，在校長洪孟真、家長會長吳志明、學長也是縣議員李明哲陪同下，展開3小時的社區（安定里、河南里、詔安里）寺廟巡禮。（周麗蘭攝）

「愛的腳踏車」社區巡禮讓學生造訪未曾早訪的角落，到寺廟拜拜求平安也給孩子心理安撫與支持，祝福他們成長過程平安

大人們帶領小孩子向五間寺廟的觀世音菩薩或媽祖祝禱。（周麗蘭攝）

西螺鎮安定國小家長會20年前開始為畢業生募集腳踏車，幫助代步上國中，20年來達成目標，為讓「愛的腳踏車」發揮更大效果，校長洪孟真推動社區單車巡禮，帶領畢業生騎單車造訪學區5間宮廟，帶著母校與神明的祝福，平安上國中。

前安定國小家長會長、西螺鎮民代表程德崎表示，一開始家長會、顧問團募集腳踏車是為幫助弱勢孩子升讀國中，因為實用又有意義，後來每個小六畢業生都贈送一輛。

安定國小今年畢業生有26人，家長會與地方善心人士日前達成集資目標，完成第20年愛的腳踏車捐贈，每一輛單車都繫上社區宮廟的紅綵帶，象徵行車平安。

26名小朋友獲贈後立即騎上單車，在校長洪孟真、家長會長吳志明、學長也是縣議員李明哲陪同下，展開3小時的社區（安定里、河南里、詔安里）寺廟巡禮，包括順天宮、福心宮、程氏家廟、拱興宮、詔安寺。

校長洪孟真表示，「愛的腳踏車」帶著長輩的關心與期許讓畢業生迎向未來之路，畢業前夕社區廟宇巡禮的用意是認識庄內民間信仰中心，並祈求諸神保佑小孩求學順利，學生們帶著大家的祝福，相信能更堅穩騎著腳踏車，開啟人生另一個階段。

李明哲表示，國中的生活範圍擴大，社交、學習領域也變大，單車成了行動工具；社區巡禮讓學生造訪未曾早訪的角落，到寺廟拜拜求平安也給孩子心理安撫與支持，祝福他們成長過程平安，行車千里、鵬程萬里。

(中時 )