安心旅遊明天上路，自由行每人可享折抵住宿新台幣1000元優惠，觀光局22日已在台灣旅宿網網站開放民眾申請並上傳資料。交通部長林佳龍今天在臉書公布，已有逾10萬人登錄。

林佳龍說，安心旅遊明天就要上路，最夯的自由行住宿獎助，已有超過10萬民眾登錄，參與業者超過8000家，是歷來民眾與業者參與最踴躍的一次。

林佳龍說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情導致人流靜止，首當其衝就是觀光產業，2月開始，觀光相關的旅行業、導遊領隊、旅宿業業績幾乎歸零，現在疫情趨緩，政府啟動復甦興振興計畫，既然無法出國旅行，就藉機會好好認識台灣。

自由行，每房補助1000元，每人限1次，離島加碼1次，須事先上網登錄身分證等相關資料；遊樂園於7、8月提供19歲以下民眾免費入園且不限次數、台灣觀巴提供半日、一日行程兩人同行一人免費。

觀光局今天也發布新聞稿，已要求旅宿業者應將住宿房價資訊充分揭露，不可因參與補助而濫行調高房價，避免旅客抱怨及影響其選擇入住意願。

觀光局也請各縣市政府加強向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」的旅宿業者宣導，並請縣市政府不定期就業者的房價蒐集查察，確保房價維持在合理的市場機制範圍，如確有哄抬房價之情形，得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，維護旅客權益。

觀光局表示，已要求各國家風景區管理處事前因應對於安心旅遊實施期間，可能遊客爆量情形加強旅遊安全維護、強化景區清潔、規劃人流管制及疏導措施等，並函請各地方政府加強所屬景區景點之維護管理。

觀光局也將加強檢查觀光遊樂園區，要求業者妥善規劃設施安全維護，園區人流管制，周邊交通維持計畫等，維護遊客安全與消費權益，同時鼓勵業者加碼優惠活動以平日為主，促進平、假日人潮分流。

(中時電子報)