台南市教育局今年暑假首創「2020兒童藝術教育節」，以五藝為主軸推出一系列活動。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲（中）今日親自宣傳「2020兒童藝術教育節」。（曹婷婷攝）

甩開教育分數至上的框架，台南市各大校園致力推廣藝術，讓藝術教育不只是口號，台南市教育局今年暑假首創「2020兒童藝術教育節」，以五藝為主軸推出一系列活動，讓台南囝仔展現藝術能量，體現讓藝術走進生活。

台南市首創「Bravo!臺南show藝夏-2020兒童藝術教育節」將於暑假展開一系列精彩動靜態展演，本次以五藝為主軸，讓台南囝仔藝展長才。台南市長黃偉哲今天親自上場宣傳，並為吉祥物「朵朵」授證為活動代言人，以花朵造型象徵可愛孩童開展無限創意，讓美感深植心中並遍地開花。

黃偉哲表示，台南是個美食兼具文化藝術、博物館之都，兒童藝術教育節以學生為發想，透過活動提供發揮創意的舞臺，使得學生養成才藝職能，也充實暑假生活，此外，南市府與學校同心協力，讓學生對於自己未來的人生道路也是有助益，期待市民能感受到兒童藝術教育的氛圍，讓藝術走進校園及市民生活。

「藝術教育是台南一大亮點」，億載國小校長林志政表示，台南校園積極推動各項藝術領域課程，以億載國小為例，正式課程及課外社團活動多元，目前有管弦樂團、直笛、合唱、舞蹈等，去年就曾帶著學生到街頭表演，將藝術融入生活，此次兒童藝術節集結各校藝文能量，他認為，藉此彰顯台南藝術教育成果，未來能形塑成為台南教育一大亮點。

宣傳記者會先由文元國小管樂團及成功國中等3校聯合官將首團隊接力快閃演出，另也特別邀請五藝代表：文元國小管樂團(音樂)、文山國小布袋戲團隊(戲劇)、樹人國小版畫創作(美術)、成功國中、大光國小、崑山中學等3校聯合官將首(傳統藝術)、永康復興國小舞蹈班(舞蹈)為開場。

教育局表示，資訊科技時代更需要美感養成，為培養學生創思美學力，除平時藝術教育課程，此次活動規畫與與美術館、各校藝術團隊結合，五大主軸為「藝起武-看我這YOUNG SHOW」、「藝起賞-美術館就在你身邊」、「藝起學-藝術零距離」、「藝起SHOW-有版有演」、「藝起玩-創意動手做」，包含學校美感體驗參訪、藝術團隊城鄉交流計畫、廣達游於藝成果展、兒童親子藝術教育營、小小導覽員培訓營等活動，也規劃與民眾同樂共賞的藝術市集與團隊精采演出。

(中時 )