「振興三倍券」即將登場，7月1日起開放預購，15日發放。不過，資深媒體人陳鳳馨表示，三倍券預購和使用方式一定會引發新一波的民怨問題。對此，民進黨台北市議員梁文傑贊成陳鳳馨觀點，直言從一開始認為發現金就好了，因為（三倍券）真的太麻煩了。

陳鳳馨在政論節目《鄉民來衝康》中表示，三倍券一定會引發民怨！因為只要一排隊就是民怨，未來兩個禮拜，她要告訴各位，看起來都是大熱天，光是民眾在大熱天排隊就會引發民怨。

陳鳳馨再表示，當然可以去便利商店領取，但是有些地方是偏遠地區，那些居民要如何領，這也會引發另一波民怨。

陳鳳馨強調，接著接下來的民怨就是會爆發消費糾紛，就是商家要不要找零這件事情，會引發糾紛，而這種糾紛不用多，可能1000件裡頭，只要有5件就是新聞。很多消費者糾結的點就是為何這家可找零，那間不能找零？還有退貨問題，三倍券引發的政策上面的陷阱真得非常多。

對此，一起同台的梁文傑表示，他從一開始就認為發現金就好了，因為真的太麻煩了。他也同意鳳馨的觀點，接下一定有些新聞是跟三倍券相關。但既然政策已經到這樣了，那就繼續做下去。他也認為，台灣人民其實在這段時間不是沒有錢消費，而是不敢消費。隨著疫情的解封，全台灣餐廳還是火車等都是爆滿，在這種情況下，有沒有振興券其實意義不大了。

(中時電子報)