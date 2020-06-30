中華國小連續12年舉辦潛水畢業典禮，讓學生體驗海洋魅力。。（中華國小提供／許家寧基隆傳真）

中華國小11名畢業生完成任務，上岸高呼畢業了。（中華國小提供／許家寧基隆傳真）

基隆市中華國小鄰近外木山海域，為了給學生特別的親海體驗，校方連續12年舉辦浮潛畢業典禮，今年11名畢業生上午穿起潛水衣，背著氧氣瓶潛至水深3到5公尺的海中欣賞海底世界，一一尋找自己的畢業證書任務，上岸後開心齊呼「我畢業了」。

校長潘志煌表示，校方自2009年起每年推動畢業潛水體驗活動，但是今年受新冠肺炎疫情影響，基隆市各學校游泳池都不對外開放，學生只能以臉盆克難練習換氣，原本打算取消這項重要活動，幸好近來疫情趨緩，讓學校畢業傳統不中斷。

潘志煌說，水肺潛水是每位畢業生，在畢業離校前所必須具備的基本能力，藉由基隆市政府教育處推動海洋教育，與學校規劃的游泳課程結合，畢業生循序漸進學習，從游泳、浮潛到學會水肺潛水，逐步達成每一階段性的課程目標。

中華國小今年以「感恩與回饋」做為畢業潛水活動主題，感謝過去6年中，社福機構持續給予該校學生愛心就學補助，校方安排8位畢業生潛入海中尋找自己的畢業證書及水中彩球，每顆彩球將以畢業學生名義，捐贈本市社福機構。

(中時 )