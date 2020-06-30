歌壇「東方不敗」張清芳日前宣布與結縭15年的富尪宋學仁離婚，坦言無法克服雙方差異而選擇分開，讓外界備感震驚，然不只張清芳，許多明星鏡頭前光鮮亮麗、在舞台上受眾人追捧，然回歸真實生活，在感情或婚姻上吃足苦頭，同樣是歌后級的蔡琴正是如此，去年在節目上灑淚鬆口：「我的婚姻失敗了」，兩度守不住夫妻緣分，讓人相當心疼。

蔡琴第一段婚姻是因戲結緣，1985年與導演楊德昌結婚，婚後楊導主張「柏拉圖式愛情」，兩人10年沒性生活，然楊德昌後來外遇鋼琴家彭鎧立，1995年離婚，事後楊導說跟蔡琴之間「10年感情一片空白」，讓人替蔡琴感到不值。

蔡琴恢復單身後邂逅富商Jason趙，並於1999年低調結婚，二婚消息直到2007年才爆出，但蔡琴卻表示因為演藝工作忙碌無法給對方一個完整的家，第二段婚姻也不長久，她於2012年再度離婚，去年，蔡琴在節目上談到感情史，忍不住落淚坦承：「我婚姻失敗了」，最遺憾是過去這段歲月，沒機會成為一個母親，但說完，她打起精神說現在還OK，已經渡過那個低潮傷感的時期，蔡琴堅強說出滿滿傷痛，讓網友看了不捨，甚至表示心疼到有點不忍心聽下去。

(中時電子報)