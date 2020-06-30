立法院臨時會即將在7月進行考試院人事同意權案投票，今天下午總統府秘書長蘇嘉全率領被提名人赴立院拜會院長及各黨團，但事前就遭國民黨、民眾黨團打槍拒見。蘇嘉全表示，未來會盡力尋求各黨團支持，讓每一位被總統提名的人都能通過，但如果有人被國會議員認為不適合而無法通過，總統府也會接受。

立法院昨天召開臨時會院會，確定考試院人事同意權案，將於7月7日舉行公聽會，隔天進行考試院長被提名人黃榮村、副院長被提名人周弘憲的審查會，接著在7月9日進行各委員被提名人的審查，最後於7月10日進行人事同意權案投票。

為求審查過程順利，蘇嘉全今率黃榮村、周弘憲等考委被提名人赴立院拜會，但事前就遭國民黨、民眾黨團發出聲明拒見。國民黨團聲明指出，民進黨一黨獨大，凡事蠻幹，立法院內以多數暴力橫行罷道，朝野氛圍不佳；且民進黨長期主張廢考監，卻又提飽提滿，酬庸親信，國民黨呼籲凍結考監人事，因此拒絕考委被提名人的拜會。

民眾黨團也透過聲明指出，考監人事一案引發諸多爭議，比起禮貌性拜會，民進黨應回歸完善程序作業，方是正道，呼籲朝野黨團儘速合作完成立法，不要打假球拖延。

儘管在野黨已表明杯葛拒見，但蘇嘉全仍依約在下午前往拜會游錫堃。他表示，總統依《憲法》賦予考試委員的權力，在規定時間內提請立院行使同意權，未來當然會盡力尋求各黨團的支持。對於國民黨團不願意接受拜會，也只能尊重他們的決定，但仍會繼續爭取支持。

蘇嘉全說，立法院是講理的地方，每個程序都有規定，總統府當然希望總統提名的每個人都能通過，但過去也有許多提名後無法通過的例子；如果被提名人被國會議員認為不適合而無法通過，他們也會接受。

(中時 )