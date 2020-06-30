擱淺在彰化線西河道口的弗氏海豚，被漁民、岸巡人員發現時，全身有多處咬痕、身體出現腐爛跡象，研判死亡超過一周。（海巡署提供／謝瓊雲彰化傳真）

首次被發現出現在台灣西岸的弗氏海豚，究竟是被什麼動物追趕咬傷，又如何漂流至線西河口擱淺，還有待成功大學鯨豚研究中心調查研究，釐清死因。（海巡署提供／謝瓊雲彰化傳真）

主要活躍在太平洋深海海域的弗氏海豚，首度在台灣西海岸現蹤，無奈卻是被彰化海巡人員發現滿身是傷、多處咬痕，擱淺在彰化線西河道北側；崙尾灣安檢所岸巡人員29日下午發現後，已通報中華鯨豚協會及國立成功大學鯨豚研究中心人員調查研究，釐清死亡原因。

西海岸驚見弗氏海豚 滿身咬痕擱淺彰化線西河道

海巡署中部分署第三岸巡隊崙尾灣安檢所，29日下午1點半左右，接獲漁民通報，在彰化線西河道內北側，發現1隻死亡鯨豚，獲報到場查看，身長約220公分、寬約45公分，身體已部份腐壞，外觀有多處咬痕，研判死亡已達一週以上。

崙尾灣安檢所所長張家倫表示，同仁發現鯨豚擱淺地點，離岸較遠、無法直接打撈，因此請作業中漁民協助將死亡鯨豚拖帶到岸邊，直至昨晚，經成大鯨豚研究中心人員比對後，確認為較常出現在台灣東部太平洋海域的弗氏海豚，這是首次在台灣西部海域發現弗氏海豚行蹤，無奈卻已死亡，後續交由成大帶回研究調查，並釐清死因。

海巡署呼籲，保護保育類動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救！

(中時 )