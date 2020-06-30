林鳳營火車站。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

毛昭川故居。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

陳家古厝居廣居。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

蘇俊雄大法官故居。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

南六企業董事長黃清山老宅。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區公所發行老屋風華明信片，內含5幅六甲區著名的老屋，以手繪的方式配合詩文呈現，包括林鳳營火車站、毛昭川醫師故居、陳家古厝居廣居、蘇俊雄大法官故居、南六企業黃清山董事長老宅，希望能呈現地方特色，吸引民眾來探訪六甲之美，也贈給旅外鄉親一解思鄉之情。

這組明信片由公所蔡姓員工利用公餘以手工繪製，區長陳啓榮親自創作詩文，30日正式亮相，訴說老屋歷史由來與名人事蹟，表達出對在地文史的關懷，呈現出對地方深切的感情和期望。

這5間老屋包括林鳳營火車站：「古老車站林鳳營，樸實無華蘊幽情。悲歡離合皆看盡，屹立不搖渡眾生。」建造約在1933年，乃是日治時期地上一層木造小車站，建物外觀為魚鱗板，基座為洗石子，是台灣僅存的典型日式風格車站，於2005年時公告為受保護的歷史性建築。

毛昭川故居：「毛氏家族聲勢壯，昭日東昇現風光。川流不息庭若市，讚聲傳頌德芬芳。」起造約在1924年，為毛昭川醫師的故宅，是一棟美輪美奐的日式建築，優美的庭院造景與建築相呼應。

居廣居：「陳家老屋歷風霜，桃花心木護身旁。欣欣向榮芳草綠，絕代風華飄幽香。」興建約在1927年，起造人是前六甲國小陳天賜校長父親陳分，為傳統四合院，其正身為五開間，周圍遍植桃花心木，整體充滿古色古香的氛圍。

蘇俊雄大法官故居：「蘇府教授大法官，俊逸身影青天現。雄心萬丈為民主，讚揚典範永留傳。」建築約在1942年，以傳統式磚瓦石灰及木材建造，此三合院外觀復古典雅，蘇俊雄大法官於求學階段放學後隨即幫家農忙，等空餘時常利用時間於庭院屋簷下，坐於台階前勤奮苦讀，於2020年通過台南市名人故居掛牌。

南六企業董事長黃清山老宅：「黃董白手創南六，清廉謙虛個性優。山高水長恩澤厚，讚助慈善福慧修。」建立約在1964年，建築外觀樸實，建造人為黃海連（黃董阿公）與黃明助（黃董父親），父子皆熱心公益，黃清山董事長更受其袓父及父親薰陶，關懷弱勢族群與贊助文化藝術經費，目前老宅亦為財團法人私立南六公益慈善基金會所在地。

六甲區公所特別將首批明信片贈送南六企業黃清山董事長家族、旅北六甲同鄉會、六甲醫生聯誼會，除了以此感謝他們在各行各業的傑出表現，也讓在各縣市打拚的六甲子弟，可以藉著老屋名信片看到想念中的家鄉老屋以一解思鄉之情。

未來公所各大重要活動或有貴賓來訪時，將以明信片當作紀念品，藉此行銷六甲傳統建築文化之美；這5款明信片電子檔會公布在公所網站上供民眾免費下載使用。

六甲區公所推動重現老屋風華計畫，盤點六甲老屋，向鄉親募集老相片，將出版六甲老屋相片書，讓大家來六甲遊玩時，不再是走馬看花，能更深入了解六甲這個人文薈萃的寶地。

(中時 )