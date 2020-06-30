港版國安法通過 賴清德：我要強烈譴責 14:312020/06/30 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸今天通過港版國安法，副總統賴清德今天鼓勵港人「不能放棄，香港加油！」他說，中國人大常委會踐踏民主潮流、摧毀「港人治港、高度自治」的承諾，通過所謂港版國安法，「我要強烈譴責」。 賴清德今天在臉書發文指出，發生在香港的一切，台灣人感同身受。台灣也歷經多年痛苦掙扎，才蛻變為現在的民主國家。 他說，我們深信自由與民主是人民基本的權利，會持續與全世界民主國家捍衛民主價值，呼籲中國與港府切勿一再毀諾，應傾聽民意，更期盼香港人民不要放棄最珍貴的信仰與勇氣，「香港加油！」 (中時 ) # 港版國安法 #賴清德 #譴責 #大陸 #香港 #台灣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最新民調出爐 10大政治領袖排名 冠軍竟是他！ - 政治 有高人指點李眉蓁競選團隊？港媒曝謝龍介任發言人關鍵 - 政治 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 丟臉丟到國外！高閔琳「屈原楚獨說」登國外報導 網酸：台灣之光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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