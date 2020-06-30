（安泰銀行股東常會由董事長暨總經理丁予康主持（右二）。圖／安泰銀行提供）

安泰銀行召開股東常會，由該行董事長丁予康主持，報告年度營業成果、承認財務報告及盈餘分配案，配發每股現金股利0.73元，為歷年次高水準，並創下連續10年配發現金股利紀錄。

丁予康表示，安泰銀行2019年經營績效表現穩健，營業淨收益64.13億元，稅前淨利24.58億元，稅後淨利20.82億元，基本每股稅後盈餘（EPS）1.13元。營業淨收益與前一年度相當，稅前淨利及稅後淨利受到提存費用增加影響，較上一年略減3.87億元及1.28億元。但普通股權益比率（CET 1）14.33％，強健及高品質的資本水準，在本國銀行中排名第四名。

安泰銀行經全體出席股東通過配發每股現金股利0.73元，為歷年次高水準，並創下連續10年配發現金股利紀錄，同時通過授權董事長訂定配息基準日及方式。股息政策考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可續性為前提訂定。

針對新冠肺炎疫情對業務策略的影響，丁予康指出，今年前五個月自結稅前淨利表現雖然較去年微幅減少4.8％，但與同業相較表現尚佳。經濟前景高度不確定及疫情影響下，將採取「攻守並重」策略，在疫情紓緩後能有效反轉是首要之務。未來將聚焦活化財務及資本運用、加速發展銀行數位轉型及動態調整業務產品策略，提升業務動能成長。這波疫情帶動客戶金融消費行為的轉變，使用網路銀行或行動銀行進行帳務交易或購買基金比率逐步成長。

展望下半年，丁予康強調，有信心運用本國銀行的穩健及外資銀行的創新經驗，帶領安泰銀行穩步前進。疫情衝擊雖然讓全球經濟大衰退，但該行會審慎應對，保持戰鬥力，找到企業價值及應對解決方式持續成長，為所有股東創造最大價值。

(工商 )