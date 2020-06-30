端午連假4天，麗寶樂園渡假區預估入園總人次上看25萬人，平均每日高達6萬人，Outlet開店2小時內，5,000個停車位就全數停滿，每日50趟次國光客運接駁車，班班客滿，人潮帶動錢潮，為麗寶Outlet整體業績挹注3成以上的成長。

全台溫度持續升高，大家都熱壞了，加上國外旅遊尚未解禁，從馬拉灣6月開園以來，每天都有絡繹不絕的遊客進場，加上麗寶Outlet新增添的二期商場，有濃濃歐洲氛圍的星巴克鐘樓、運河、科莫湖畔等新設施，端午連假每日刷新入館人次。

麗寶Outlet Mall副總張美德表示，全館在馬拉灣20週年慶優惠促銷及館內品牌折扣優惠吸引下，來客數成長3～4成，業績成長3成；其中ANNA SUI、Ｙ’S精品女裝1折起，Austin、La Belle寢具涼感商品最受消費者喜愛，吸引大批人潮搶購。

新開幕的星野肉肉鍋、新這一鍋、莫凡彼用餐的人潮更是從不間斷，消暑冰品 Cold Stone、卡滋爆米花、卡莫卡冰淇淋、潮州冷熱冰，也都因為酷暑難耐，人手一杯，整體冰品飲料業績增加上看6成。

迎新7月暑假的到來，台中購物節、振興3倍券、馬拉灣迎接20歲生日，入園人潮及業績成長將會更創新高，7/1-7/31馬拉灣舉辦七月壽星召集令，當月壽星本人玩馬拉灣只要20元。

此外，於麗寶樂園渡假區消費滿百，憑發票搭摩天輪享只要200元；7/1起交通部安心旅遊補助開跑，19歲以下學生可以免費玩樂園，麗寶樂園加碼推出累計三次使用安心旅遊補助優惠者，即可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，同行購買樂園全票者加送優惠券！

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