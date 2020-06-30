全球面對新冠肺炎疫情衝擊，觀光產業影響最鉅，觀光局今（30）日表示，今早觀光局張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭特別和日本三重縣的鈴木知事進行線上三方會談，盼儘速恢復台灣與日本的緊密交流。

根據觀光局統計顯示，台日互訪人數統計2019年全年超過700萬人次，漲幅達14.4％。其中，日本來台旅客為216.8萬人次，年增10.1％；而台灣人赴日旅遊則有491.2萬人次，微增1.8％。

然而受到疫情影響，觀光局也提到，今年1～5月台日互訪人數僅有95萬人次，年減66.8％。其中來台的日本旅客只有26.3萬人次，年減68.7％，赴日旅遊的台灣人只有68.8萬人次，年減66％。

觀光局說，在交通部林部長「超前部署」的政策指導下，觀光局已迅速推出「紓困」、「振興」及「前瞻」方案循序協助產業振興，更持續透過「防疫踩線旅遊」、「安心旅遊」及「國際行銷推廣」三階段的佈局，輔導旅遊業轉型、發展國民旅遊與復甦國際市場。

觀光局提到，台日互訪在2019年達708萬人次，而台灣強勁出國潛力市場就如同防疫成功為國際所重視，日本三重縣鈴木英敬知事即對台日觀光交流恢復表達關注。

觀光局轉述，在今天線上會談中，鈴木知事除了稱許台灣成功防疫的作為外，更感謝台灣各界捐贈口罩和醫療物資，也表示台灣是三重縣重要的夥伴，未來必要協助恢復觀光與修學旅行的交流，為推動後疫情時代的安心安全旅遊，縣內設施已有相關對策，在相互開放邊境時一定安排造訪台灣。

張錫聰說，特別感謝日本三重縣長期以來參與台灣燈會派遣表演團隊與展燈的支持，面對前所未見的疫情，身為國際社會的一員，台灣一定發揮人飢己飢、人溺己溺的精神與大家站在一起，未來的台灣與三重縣會再次用「燈」的光明帶來希望，儘速恢復台灣與日本的緊密交流。

葉菊蘭也表示，面對史無前例的危機，衷心期盼三重縣與大家都能順利度過難關，並攜手進入後疫情時代，台灣已恢復日常生活，各地旅遊也逐步恢復，台灣樂於分享防疫與復甦階段的經驗，期盼雙方為後疫情時代新的生活共同努力，而今天的三方視訊會議對於台日下一個階段的交流具有啟動的意義。

觀光局提到，為及早佈署振興國際來台市場，已在6月上旬舉辦多場與國內各市場Inbound業者意見交流會議獲取共識，台灣的疫情穩定即是最好的國際入境旅遊推廣，讓世界各地看到台灣防疫成果，使國際旅客安心來台旅遊，爭取國際來台市場復甦及成長。

觀光局說，也將以推動國際雙邊旅遊合作與掌握國際觀光市場脈動，規劃國際宣傳計畫，配合指揮中心政策，調整國際入境旅遊推廣期程。也預訂7月中旬召開「2020駐外辦事處行銷推廣研討線上會議」，將要求各市場負責辦事處團隊務以新思維提前佈局，並於開放邊境後即啟動各項振興作為，儘速恢復來台市場的規模。

(工商 )