振興三倍券與安心國旅補助即將雙雙上路，市場充斥各類促銷活動資訊，振興券3,000元與安心國旅補助1,000元怎麼用最划算？針對此，旗下有11家飯店的老爺酒店集團匯集完整資訊，並分：1.三重送，2．加價升等，以及3.消費折抵等3大方案，提供給消費者參考。

老爺酒店集團提供的振興三倍攻略如后：

1.振興三倍券住老爺三重送／包含知本老爺及新竹老爺酒店、台南/台中/南港/宜蘭傳藝四家老爺行旅，以及台北市區兩家老爺會館通通送出三倍住宿禮遇。12月底前持振興券住宿知本老爺，贈送三張優惠券：晚餐買一送一券、房型升等券、雙人平日住宿優惠券。

暑假預訂新竹老爺專案房價3,999元，同時使用振興券3,000元及安心國旅補助1,000元，消費者等於不須付費即可0元住五星級飯店，再加贈500元餐飲抵用券及下次住宿2,999元優惠券。

持振興券住宿南港老爺行旅可獲贈飯店2,000元消費券，續住一晚只要1,000元，另享延後退房至下午3點。台中大毅老爺行旅贈1,000元餐飲抵用券、宜蘭傳藝老爺行旅贈送1,000元平日住宿抵用券。８月底前同時使用振興三倍券及安心國旅補助入住台南老爺行旅指定專案，住宿加碼多一晚，等同每人每晚最低399元，即可享住價值4,596元的三天兩夜超值專案；再贈早餐買一送一及加購高鐵6折起優惠。

2.加價使用振興券，升等房間、多送一晚賺更多／礁溪老爺、北投老爺、台北老爺酒店皆可享住宿使用振興券3,000元加碼優惠。預訂礁溪老爺酒店夏季三天兩夜專案，平日住宿再加振興券3,000元即加送一晚住宿及兩客早餐，換算下來現賺7,000元。入住加振興券3,000元，於北投老爺享升等至尊爵套房，升級房型原需加價5,000元，現省2,000元；入住台北老爺酒店則享精緻客房升等至景隅套房，差價價值約11,000元。

3.吃飯泡湯一次滿足／除了住宿加倍禮遇之外，消費者使用振興券到老爺5家飯店用餐，包括台北/ 新竹/ 礁溪/ 北投老爺酒店及南港老爺行旅在內共9家飯店餐廳，皆享超過面額的消費折抵。喜愛自助Buffet或下午茶的消費者可選台北老爺Le Cafe咖啡廳憑振興券1,500，可享平日週一~週五自助午餐或晚餐兩客；或新竹老爺Le Caf?咖啡廳持1,000元振興券可抵下午餐2客(原價1,276元)。嗜吃西式料理的消費者首推北投老爺PURE法式餐廳，持振興券1,500元享2客980元純粹套餐(午間限定)或南港老爺行旅持振興券1,000元可享Soft Kitchen餐廳680元午間套餐兩客。

在老爺用餐加享湯半日遊程也可使用振興三倍券，北投老爺使用振興券1,500元可享1客1,680元品味套餐(午間/晚間)及沐泉療中心進出使用乙次。礁溪老爺持振興券(不限面額)享平日野天風呂使用一次1,000元，加贈輕鬆茶點含蛋糕及無酒精飲料一份。

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