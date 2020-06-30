土地交易熱度不減，根據高力國際今（30）日公布的最新調查，在建商、金融保險業積極購地下，第二季土地交易總額再度衝破800億元，上半年累積已達1,659億元，相較去年同期激增15％。

反觀商用不動產市場，觀望氣氛濃厚，第二季交易額僅154億元，整個上半年也不到300億元，僅剛好超過去年同期的5成。

高力國際表示，2019全年土地交易總額達2,765億元，市場普遍認為已創下歷史新天量；而2020年上半年，各方人馬秉持著長期儲備土地原料策略，土地買氣熱度持續。

尤其六都精華區土地頻吸引投資人出手，上半年交易額達1,577億元，占全國比重近95%。以台北市土地交易額最高，上半年累積逾900億元，再來依序為台中市的237.8億元、台南市的136.3億元、新北市的113.8億元、桃園市的88.6億元與高雄市的近93億元。

上半年北市土地交易熱點，主要分布北投、信義、松山、南港。

上半年前五大土地交易案中，前三案均為於台北市，且皆為壽險業所貢獻，合計三案金額已近700億元，已佔全台交易逾4成；另外五大交易中，有四筆係透過標售方式取得。

(工商 )