近期幾部話題討論高的韓劇《迷霧》、《Sky Castle》、《夫妻的世界》叫好又叫座，打破年輕偶像擔任男女主角的準則，劇情寫實緊扣社會議題，並找來演技派演員合作飆戲，在鮮肉當道的韓劇熱潮中殺出重圍！中天娛樂台39頻道於7月1日（三）起，將播出經典韓劇《能先接吻嗎？》，該劇由韓國實力派演員甘宇成、金宣兒領銜主演，作為一部成年人的寫實愛情劇，從中年獨居現象拉開序幕，刻劃孤獨、生命與死亡等議題，直入人心的共感引起觀眾共鳴，在韓國播映期間穩坐收視冠軍！

甘宇成飾演的是多金毒舌的廣告公司理事孫武漢，在感情受挫後封閉心扉，不再相信浪漫愛情，與寵物狗星星獨自居住，誤打誤撞和失婚空姐安純真相遇後，兩個同樣寂寞的靈魂因此迸出火花。《能先接吻嗎？》劇情寫實，第一集播出即下猛藥，甘宇成詮釋出中年獨居大叔入木三分，不僅和手機玩起詞語接龍，還自創貼背部酸痛貼布的奇特方法，甚至不惜裸身演出，演出被反鎖在浴室內的狼狽模樣，讓人看了忍不住發笑。金宣兒也不惶多讓，在劇中破格全裸演出，使整個畫面打上一大片馬賽克，引起社會上高討論度。

甘宇成飾演的是多金毒舌的廣告公司理事孫武漢，與寵物狗星星獨自居住，在感情受挫後封閉心扉，不再相信愛情。(圖/中天娛樂台提供)

過去以演出《我叫金三順》而走紅的「收視女王」金宣兒，本次挑戰老公被同事搶走，害怕孤單終老的失婚空姐，面臨窮困潦倒之際，為了釣上「金龜婿」，不惜化身慾女勾引甘宇成，火辣辣告白：「跟我做七次吧！」後來被甘宇成的熟男魅力迷倒，逐漸融化冰封的內心，共譜黃昏戀曲。整部劇浪漫中不忘現實，逗趣中帶著溫馨，千萬不能錯過。更多精采豐富的戲劇內容敬請鎖定中天娛樂台39頻道，7月1日（三）起，每週一至週五晚間10點《能先接吻嗎？》。

(中時電子報)