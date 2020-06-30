新冠肺炎今年在全球大流行，嚴重影響多國人民日常生活，累積破千萬人確診，讓大家都非常頭痛，不過根據美國加州大學（University of California）最新研究發現，新冠肺炎竟然進化了，病毒先是感染其中一顆人體細胞，讓它變得「殭屍細胞」，最後伸出觸手去感染其他健康的細胞。

綜合外媒報導，來自加州大學的研究團隊透過顯微鏡圖片發現，感染到病毒的人體細胞會長出「絲狀偽足」，上面會佈滿許多會散發出毒液的病毒顆粒，而這些感染的細胞就會用「絲狀偽足」去尋找健康的細胞，並注射毒液進入，製造出更多「殭屍細胞」，並以同樣的方式感染剩餘細胞。

目前這份研究報告已被刊登在國際著名學術期刊《細胞》上，而領導研究的加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）也說：「這種病毒殺死細胞前，利用另一機制感染其他細胞，這太險惡。」

克羅根也指出，除了新冠病毒外，像是愛滋病毒以及牛痘都是透過「絲狀偽足」將病毒擴散至人體全身，但是像新冠病毒這樣以如此快速的速度長出觸手非常奇怪，不僅如此，其觸手以樹幹狀的樣子向外生長也是令人匪夷所思。

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(中時電子報)