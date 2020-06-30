今年因為新冠肺炎疫情關係，全球許多產業都被牽連，廉價航空尤其受到重創，而過去擁有多達800條航線的歐洲廉價航空「瑞安航空（Ryanair）」，過去曾因為班機延誤，航空公司沒有妥善安排機組人員休息，導致空服員、機師擠在一間辦公室克難休息，甚至有6名空姐、機師，直接躺地「睡在一起」，畫面似乎還刻意外流出來，讓航空公司一氣之下，把這些躺地的機組員全部開除。

綜合外媒報導，瑞安航空先前曾因為班機延遲關係，機上有多達20名機組人員因為無處可去，全部擠在一間辦公室克難休息。期間有6名空服員、機師直接「躺成一團」大喇喇一起躺在地板休息，被其他人拍下後在網路上散布，引起不少人認為瑞安航空是血汗公司，一度有不少旅客拒絕搭乘。

不過當時瑞安航空回應，當天有將這些員工安排去貴賓室休息，隔天也改派其餘班機將員工接回；且從部分影片角度也發現，這六名躺地「睡在一起」的空服員、機師，似乎是刻意躺下來拍出這種「睡成一團」的照片，才會將他們全部開除。而有員工透過工會對外表示，公司雖然有讓機組員去貴賓室，但那已是至少過了5小時後的安排，這群人待在沒有完善飲食的克難環境中休息，是不爭的事實。

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(中時電子報)