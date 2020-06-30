美股周一收高，中止上周的跌勢；台股今日由電子股重回多頭主帥，近期最強勁的電子大型指標鴻海(2317)以及權值王、股王台積電(2330)、大立光(3008)開高，加上金融及傳產股助攻，台股開高走高，收盤站回11600點及5日線。

電金傳產今日齊力，台股收相對高點，收盤漲78.62點至11621.24點，成交值1949億元。今日為6月30日，收月線及季線。雖然第二季新冠肺炎疫情擴散全球，但美股勢如破竹，那斯達克指數上上周曾飆破萬點新高。台股以科技股領軍，本月大漲679.08點，月線連續第三個月收紅K棒。本季更是大漲1913.18點。惟相比去年底，即2019年12月31日收盤指數11997.14點高檔相比，這半年小跌375.9點。

今日持續股匯齊揚，早上匯市表現更為強勁，早盤新台幣兌美元多半時間升破29.5元關卡，升值逾1.5角，不過，中午暫收盤，新台幣兌美元為29.665元，貶值4分。

周一在美股投資人期待激勵措施帶動的經濟復甦，以及波音股價飆漲，帶動道瓊等美股四大指數走高，收盤漲幅介於1.14~%2.32%；其中，那斯達克指數漲116.93點或1.2%，為9,874.15點。科技指標股普遍上漲，谷歌、APPLE、FB、Intel、美光上漲均超過1%。

美股科技股周一再攻，台股電子股今日重展多頭攻勢，鴻海、台積電、大立光均開高，加上金融股助攻以及傳產的和泰車(2207)等續強，台股開高，早盤即重回11600點及5日線以上。

今早由電子股領漲，加上國泰金(2882)、華南金(2880)等領軍金融股上揚，傳產股也表現穩健；周一最強勁的防疫概念股則暫時休息。類股輪動輪漲，台股早盤一度站回11600點，但逢高仍有賣壓，台積電股價一度翻黑壓抑指數表現；但中場後隨著亞股包括日韓港股漲勢加大，台積電翻漲帶動，台股多頭再接再厲，收盤站回11600點及5日線，短期技術面可望轉強。

回顧本周一，因台股端午假期期間，美股四大指數累計跌幅超過3%。周一台股補跌，周一台股開低走低，收長黑K棒，失守5日均線。周一，三大法人聯手賣超165.12億元；外資賣超138.45億元、投信賣超7.28億元、自營商賣超19.39億元。

今日由電子大型權值股帶動台股攻高，與昨日走勢大相逕庭，且像是法人偏愛的華通(2313)、欣興(3037)等PCB股均漲勢強勁。台股維持快速輪動的格局，可留意投信季底作帳與換股變化。另外，6月營收即將公布，績優股也可望獲得買盤關愛。

(時報資訊)