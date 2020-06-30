賽靈思（Xilinx Inc）周一上修本季營收預測，稱美國政府鬆綁部分對中國企業的限制措施，為公司營運帶來助益，受此激勵，周一賽靈思盤後股價大漲7.44%，報98.80美元。

賽靈思宣布第一財季（截至6月27日）營收預測由6.6億～7.2億美元，調升至7.2億～7.34億美元。

該公司在4月下旬預測第一財季營收將介於6.6億～7.2億美元，不及市場預估的7.39億美元，且基於新冠肺炎疫情造成的不確定性，賽靈思決定不提供全年展望。

執行長VIctor Peng周一表示，雖然4～6月季度可見到一些與新冠肺炎疫情相關的影響，但業務整體而言表現良好，有線與無線事業集團及數據中心事業集團的營收優於預期，抵銷了在汽車等消費者終端市場營收不如預期的影響。

他並表示，本季營收成長部分因為最近美國政府調整企業對國際客戶的銷售限制後，客戶加速下單所致。在多家晶片公司進行遊說後，美國總統川普本月放寬了部分對華為的管制。而華為是賽靈思主要的事業合作夥伴。該執行長並表示，公司將密切關注仍不斷變動的業務環境，基於當前的評估，賽靈思預期第二財季營收將大致維持第一季水準。

(時報資訊)