安泰銀（2849）今（30）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配息0.73元。展望今年，面對國際局勢高度不確定性，董事長丁予康表示將採攻守並重策略，聚焦活化財務及資本運用、加速發展數位轉型及動態調整業務產品策略，提升業務動能成長。

安泰銀2019年經營績效表現穩健，淨收益64.13億元、年增0.06％。惟受提存費用增加影響，稅前淨利24.58億元、年減13.61％，稅後淨利20.81億元、年減5.81％，每股盈餘（EPS）1.13元。普通股權益比率（CET1）14.33％，資本水準在國銀中位居第4名。

安泰銀股東會通過配息0.73元，金額為歷年次高、創連10年配發現金股利紀錄，並通過授權董事長訂定配息基準日及方式。安泰銀表示，此次股息政策為衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可續性為前提下訂定。

面對新冠肺炎疫情影響，安泰銀2020年首季淨收益14.96億元、年減5.9％，但受惠提存費用回沖，稅前獲利8.56億元、年增28.02％，稅後淨利7.03億元、年增25.56％，每股盈餘0.36元，優於前年0.31元。1～5月自結稅前獲利11.79億元，年減4.8％。

針對新冠疫情是否將影響業務策略，安泰銀董事長丁予康表示，與同業相比，今年前5月表現尚佳，面對經濟前景高度不確定及疫情影響，安泰銀將採攻守並重策略，如何在疫情紓緩後能有效反轉將是首要之務。

丁予康指出，安泰銀未來將聚焦活化財務及資本運用、加速發展銀行數位轉型及動態調整業務產品策略，提升業務動能成長。他認為，疫情帶動客戶金融消費行為轉變，使用網路銀行或行動銀行進行帳務交易或購買基金比率逐步成長。

展望下半年，丁予康強調仍有信心，運用本國銀行的穩健及外資銀行的創新經驗，帶領安泰銀穩步前進。面對疫情衝擊使全球經濟大衰退，安泰銀將審慎應對、保持戰鬥力，找到企業價值及應對解決方式，讓公司持續成長、為股東創造最大價值。

(時報資訊)