隨著蘋果即將推出Mini LED背光產品帶動需求成長，也刺激相關供應鏈擴大產能。研調機構TrendForce LED研究表示，台灣供應鏈穩定與技術成熟，將在新型態Mini LED背光顯示器當中扮演重要的角色。

根據TrendForce LED研究(LEDinside)調查，蘋果預計在2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro，同時也會針對14吋與16吋的筆電開發案。該技術目前選定台灣顯示器相關供應商負責，因台廠開發新產品具備穩定性與技術成熟的優勢，將帶動上、下游供應鏈投入此應用領域，包含LED晶片廠商晶電(2448)、檢測分選廠商惠特和梭特、打件廠商台表科、PCB背板廠商臻鼎等，皆成為蘋果Mini LED背光顯示器供應鏈之首選。

Mini LED背光顯示器具有高亮度高對比特性等優質性，蘋果在未來新型顯示產品的規劃中，Mini LED背光將列入重點技術發展的路徑之一。雖然現階段中國廠商在LED上、下游供應鏈的產能龐大，加上成本低的優勢，但為避免中美貿易戰引發的衝擊，蘋果轉以供應鏈較穩定的台灣廠商合作。另外，台灣相較中國更早在LED相關領域深耕，除了技術相對成熟，專利也較無疑慮；加上原物料與零組件取得容易等優勢，發展新技術將更有效率。

TrendForce指出，由於蘋果的12.9吋iPad Pro預計採用10,384顆Mini LED，並且做背光分區調控達到高對比與高色飽效果，故針對成本與良率的要求將是各環節供應商面臨的最大挑戰，其中，在LED晶片方面，因晶電產品均一性、性價比高，專利保護無虞，蘋果仍以其為首選。

(時報資訊)