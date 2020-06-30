台中臺灣大道路上24日凌晨4時許驚傳鳴槍案，居民嚇壞以為是鞕炮聲，不料事後一查才知是多名男子酒後鬧事，共計開了21槍，臺中市政府警察局第六分局專案小組，隔日火速逮捕林姓與陳姓男子到案，昨日再拘提藏匿犯嫌的張姓、高姓男子，今（30日）於上午8時許，拘提蔡姓主嫌和劉姓2人到案，總計6名嫌犯全數就逮。

30日8時10分專案小組在西屯區拘提蔡姓主嫌及劉姓共犯2人到案，起獲作案制式手槍2把。（翻攝影片／盧金足台中傳真）

警第六分局與刑事警察大隊於案發後立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，24日先行尋獲棄置之作案車輛並查扣。（翻攝影片／盧金足台中傳真）

台中台灣大道24日凌晨鳴槍案，6嫌全部落網。（盧金足攝）

警方今天表示，這起街頭鳴槍案起出制式手槍2把，蔡姓主嫌供稱，因當晚飲酒後情緒不穩對空掃射，作案過程均為個人所為。所幸整起案件沒造成人員傷亡，6名犯嫌都已落網，2把制式手槍也已被警方查扣。據了解，6人都有不良記錄，但無幫派背景，詳細案情還有待進一步調查釐清。犯嫌蔡姓男子等6人，已移送臺中地檢署偵辦。

警第六分局與刑事警察大隊於案發後立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，24日先行尋獲棄置之作案車輛並查扣，25日拘獲同車共犯林姓及陳姓男子等2人到案。

29日持續追查在逃犯嫌藏匿之相關處所並執行搜索，查扣協助藏匿逃亡之涉案自小客3輛，並拘提協助蔡姓主嫌藏匿逃亡之友人張姓、高姓男子等2人到案。

30日8時10分專案小組在西屯區拘提蔡姓主嫌及劉姓共犯2人到案，起獲作案制式手槍2把，蔡姓主嫌供稱「因當晚飲酒後情緒不穩致對空開槍，作案過程均為個人所為」，第六分局分局已將本案犯嫌全數查緝到案，犯嫌蔡姓男子等6名將於今日移送臺中地檢署偵辦。

警方表示，市長盧秀燕對治安一向極為重視，並指示絕不容許不法行為挑戰公權力，統計自109年1月至6月28日止，臺中市槍擊案發生數為六都最低，且較去年同期減少，另每十萬人口全般刑案發生數及暴力犯罪發生數都是六都最低，治安已顯著改善。

去年緝毒、打詐、掃黑工作成效及安居專案，均為六都第一，成效良好。早年所謂「慶記之都」實已不復存在，亦不符現況，警方誓言將不法分子繩之以法，持續維護市民安心的生活環境。

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時電子報)