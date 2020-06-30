挪威航空宣佈取消97架波音飛機訂單，並將追討因波音737 MAX型號飛機停飛和波音787夢幻客機引擎故障而帶來的損失。

據悉，挪威航空取消的97架飛機中，92架是波音737 MAX飛機，5架是波音787夢幻客機，此外挪威航空還將取消和該訂單相關的服務協議。就在本週一，波音公司開始對此前停飛的737 MAX飛機進行一系列關鍵的飛行測試，希望得到監管部門的復航批准。

據路透社報導，挪威航空並未詳細說明其與波音公司之間的談判金額，並拒絕對此事置評。波音公司方面表示，和其他航空公司一樣，波音公司正在與挪威航空一起在這段艱難的時間內前行，但公司不會就其商業行為發表評論。

路透社並提及，波音787夢幻客機出現問題的Trent 1000發動機是由勞斯萊斯公司製造的，此前挪威航空也一直就該問題和勞斯萊斯進行賠償的商討，但本週一的聲明中並未提到挪威航空是否會向勞斯萊斯提起法律訴訟。

事實上，在蔓延全球的新冠疫情發生前，挪威航空的經營狀況已經出現問題。據路透社表示，挪威航空主要提供跨大西洋航線的廉價機票，在波音737 MAX引發兩起空難事件後，挪威航空停飛了旗下163架客機中的18架737 MAX客機。

據今年4月《經濟學人》的報導，負債纍纍的挪威航空已暫時解雇了1.1萬員工中的一半。

(中時電子報)