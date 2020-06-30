環保署在去年8月8日修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，要求百貨公司、購物中心及量販店業等場所內用時不得提供各類材質免洗餐具，然而為落實防疫措施可申請暫時性解禁，環保署今(30)日表示，目前國內疫情暫緩，即日起恢復禁用免洗餐具，上述場域如有違規使用免洗餐具者將依「廢棄物清理法」處1200元至6000元罰款。

環保署表示，為落實防疫，百貨公司、購物中心及量販店業等場所可向地方衛生局申請暫時解禁免洗餐具，環保署本月初已發文地方政府，隨著疫情趨緩，即日起恢復禁用免洗餐具，上述場域如有違規使用免洗餐具者將依「廢棄物清理法」處1200元至6000元罰款。

環保署指出，部分餐飲業者自疫情爆發以來擔心重複性餐具有傳染之虞，消費者也有同樣的疑慮，因此環保署同意一次性免洗餐具暫時解禁，只要向地方衛生局提出申請，經同意後便可使用。

環保署統計，防疫期間全台免洗餐具使用多出約50％，4月初疫情高峰，申請恢復使用免洗餐具場域多達377家，隨著疫情趨緩，5月已低於百家。

環保署規定即日起恢復禁用免洗餐具，各縣市百貨公司、購物中心及量販店業等場所不再提供各類材質的免洗餐具，違反者將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處1200至6000元罰款，若未依期限改善，得按日連續處罰。

(中時 )