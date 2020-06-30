油價波動趨緩、各國經濟陸續解封，長興(1717)營運持穩復甦推進，自結5月營業利益2.36億元，稅前獲利2.43億元，年增2％；前5月稅前淨利8.億萬元，以股本124.03億元計算，每股稅前盈餘0.66元。

長興為亞洲第一大樹脂供應商、全球UV材料前三大供應商以及全球最大乾膜光阻材料商。受惠5G發展帶動基地台、伺服器發展，筆電、伺服器等需求供不應求，推估乾膜光阻事業全年有望逆勢成長5％。

有鑑醫療、智慧應用等長期活絡趨勢，長興也伺機佈局生醫試劑新產品，以儲備多元發展利基能量。2015年參與基亞 （3176）旗下TBG Diagnostics Limited（德必碁）現金增資案，取得4020萬股TBG持股、持股比18.48％，成為第二大股東。

各國經濟陸續解封，新冠肺炎檢測等防疫需求愈顯增溫，長興轉投資公司德必碁日前攜手聯亞生技集團旗下的聯生研發的新冠肺炎檢測快篩拿到EUA notified(EUA通知)申請，增添轉投資防疫醫療利基題材。

(工商 )