「張三李四」今舉辦《Seen It All？》發片記者會。（盧禕祺攝）

張三李四第三張創作概念專輯《Seen It All？》發片記者會,曹雅雯、呂薔、賴予喬、依拜維吉四位金曲級歌后站台。（盧禕祺攝）

「張三李四」今舉辦《Seen It All？》發片記者會。（盧禕祺攝）

「張三李四」今舉辦《Seen It All？》發片記者會，團長張三領軍鄒族兄妹檔Suyongｕ、Money及Woody、Boiii P成員亮相，好友呂薔、曹雅雯、春麵樂團主唱賴予喬、泰雅女伶依拜維吉等皆曾入圍得獎的金曲獎女歌手站台助陣，並現場揮毫寫毛筆祝張三李四新專輯能一舉能入圍明年金曲獎！

張三李四的新團員平均年齡25歲，其中，Woody曾擔任替身，他在《風水世家》拍過被車撞、滾山坡、跳海等戲，最慘裂的是有一次他拍電影《一萬公里的約定》，擔任黃遠替身、也在片中扮演狼，他形容，其中一幕要先助跑後跳過一座橋再穿過窗戶，他不慎整個人摔到狗吃屎，整隻手骨裂掉，他當替身一天收入約4000元到8000塊，張三得知後不捨他當替身入不敷出而找他加入團體。

Suongu、Money兄妹來自阿里山，妹妹Money說，18歲那年，他們瞞著父母拎著行李箱來台北闖天下，第一個晚上就睡在台北火車站，睡了兩天才聯絡到朋友，由於媽媽曾是駐唱歌手也有音樂夢，後來得知他們兄妹兩人勇於追求理想後覺得很感動，未再責備他們。

由於疫情剛趨緩，演出機會才正要開始，張三李四坦言目前仍有負債，生活比較辛苦，會繼續努力，被問債務，張三笑說「記性不好忘記了」，Woody也還有帳單尚未繳清，團員們一直有在兼差，像是擔任李千那、康康、曹雅雯、許富凱等歌手的製作、編曲混音等工作，在圈內結下好人綠。張三李四曾拿下2016年金曲獎最佳演唱組合獎，睽違3年再交出全新作品《Seen It All？》，今現演唱主打歌〈Seen It All〉、〈不好說〉、〈為啥物你會遐爾愛你〉三首歌組曲，美聲動人。

「張三李四」今舉辦《Seen It All？》發片記者會，曹雅雯現場揮毫。（盧禕祺攝）

(中時 )