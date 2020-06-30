立法院國民黨團總召林為洲日前率國民黨立委強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛監委人事案。民進黨立委昨強行清場時，國民黨立委洪孟楷慘遭民進黨立委吳秉叡勒頸。對此洪孟楷表示，吳秉叡可以不向他個人道歉，但應該為做出不良示範，向社會道歉。資深媒體人黃暐瀚對此高喊「認同」。

洪孟楷天接受《pop撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，他遭吳秉叡勒頸時，一度無法呼吸到空氣，吐了兩次，也因為弄到喉結，到現在講話聲音還有點怪。洪認為，要做攻防可以，但不能攻擊到包括眼睛、下陰、咽喉等要害，以前立法院議事攻防時，也很少攻擊對方這些部位。洪孟楷認為，吳秉叡可以不向他個人道歉，但應該為做出不良示範，向社會道歉。

黃暐瀚則在臉書表示，佛跳牆做到會爆炸，是不允許的！他認為，立委推擠直接鎖喉，是不可以的。但念在可能一時動作過大沒注意，鎖喉萬萬不對，趕緊道歉吧！他說要抱腰、要環胸、要拉手、要用屁股頂，都在合理範圍，但無預警從人後方，兩手全力環扣，直接鎖喉，用全身力氣向後扯，這就真的扯了，「這會出事的」。

至於洪孟楷稱吳秉叡不必向他個人道歉，但應該為了這個行為，向社會道歉這番言論，黃暐瀚也認同。

(中時電子報)