34歲陳女被刺後無生命徵象，經送中國附醫急診搶救仍不治。（馮惠宜攝）

陳女與張男原在中市東區十甲路該大樓租屋，兩人6月30日上午疑似就約在該大樓大廳談判爆發口角，事發後大批員警在該大樓搜證。（馮惠宜攝）

台中東區十甲路6月30日一棟大樓驚傳情殺案 ，34歲陳姓女子疑似與同齡的前男友張男在住處大廳爆發口角，遭張男以利器刺傷心臟大動脈，張男行凶後逃逸，而陳女經大樓警衛報案送中國醫藥大學附設醫院搶救後仍不治，目前警方已掌握張男行縱，積極追緝張男到案已釐清案情。

經了解陳女和張男曾是男女朋友，兩人曾共同在該大樓租屋，一個禮拜前兩人鬧分手，陳女將張男趕離租屋處，30日上午張男回到該大樓在大廳和陳女談判，不知為何，倆人爆發口角，張男竟會利器往陳女胸前一刺，陳女當場倒地傷口不斷噴出鮮血，張男見鑄成大錯，慌亂的騎車逃跑，而大樓警衛也立即報警。

救護車到場發現陳女已無生命徵象，趕忙將她送中國醫藥大學附設醫院急救，院方指稱，陳女胸前被利器貫穿，心臟大動脈遭切斷，經緊急搶救，並推動手術室縫合大血管，不幸仍回天乏術。

轄區第三分局獲報後也立即調閱監視器，積極追緝張男，要將緝拿到案，以釐清案情。

(中時 )