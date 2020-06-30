疾管署今天公布最新監測資料顯示，過去一周國內類流感疫情出現緩升趨勢，包括門、急診就診占比雙雙呈現上升。疾管署副署長莊人祥直言，流感疫情緩升與國內社區沒有疫情威脅，民眾防疫措施開始鬆懈有關，類流感疫情成為另類示警指標，必須提醒民眾仍要戴好口罩、勤洗手，保持社交距離。

根據疾管署監測，受端午連續假期部分門診休診影響，國內上周（6月21日至6月27日）門診類流感就診人次較前一周下降10.6％，為1萬7350人次，然而，門診就診病例百分比（0.5％）較前一周上升6.3％。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，觀察國內上周急診類流感就診人次5999人次，就診病例百分比5.4％，均較前一周分別上升8.1％及1.4％，顯示社區類流感疫情呈現出緩升的趨勢。

疾管署防疫醫師林詠青強調，流感的流行高峰期雖然落在每年年底的12月到隔年3月，但台灣地處亞熱帶，其實一年四季都有流感病例，儘管病例發生集中在冬季為大宗，但夏季仍有零星病例。

林詠青表示，預防流感最好方式是接種流感疫苗，做好個人防護，平時應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；出入人潮聚集的公共場所，若無法與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離時，請佩戴口罩。

疾管署再次提醒，民眾如果出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡量在家休息，避免搭乘大眾運輸工具及前往公共場所；就醫時，請全程佩戴口罩，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

(中時 )