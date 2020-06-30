金居(8358)今年上半年業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，前5月合併營收為24.74億元，年成長34.84%，隨著高頻高速5G產品佈局逐步發酵，金居預估，今年5G產品佔營收比重可望達10%到15%，由於第3季需求約與第2季相當，產能利用率可望維持在85%到90%。

金居今天除息，每股配息2元，盤中一度上漲1.25元，填息幅度約62.5%。

近幾年金居積極轉型，深耕客製化及高頻高速領域產品，在一線客戶陸續認證到位後，金居上半年業績表現亮眼，第1季稅後盈餘為1.56億元，年成長60.7%，每股盈餘為0.62元，前5月合併營收為24.74億元，年成長34.84%。

金居董事長宋恭源在日前股東會表示，雖然疫情導致部分建設趨緩，但5G仍是長期發展趨勢，金居利基銅箔在5G產業應用中將受益，未來成長應可期待。

金居在一線客戶陸續認證到位後，雖然仍要看客戶拉貨速度，但下半年業績不看淡，金居總經理李思賢表示，目前稼動率保持在85%到90%，預計第3季也是如此，第3季需求約與第2季相當，夏季用電因素仍然存在，公司將持續推進高頻高速材料，預估今年5G產品佔營收比重約10%到15%，期待第4季英特爾新款Whitley平台處理器推出，為營運帶來新的成長動能。

(時報資訊)