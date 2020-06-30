台灣證券交易所指出，為加速我國資本市場雙語化及提升金融國際化，從今年7月起，108年底實收資本額150億元以上的上市公司，應同步發布中、英文重大訊息。

證交所在今年1月已修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，分4階段實施上市公司重大訊息「雙語化」，第1階段將於7月1日起上路。統計第1階段適用公司計86家，加上目前已發布英文重大訊息上市公司統計有343家，達上市公司家數36％，市值已涵蓋全體上市公司85％，可讓外資即時掌握上市公司資訊。

第2階段雙語化亦將於明年起生效，109年底實收資本額達新台幣100億元以上，或109年度召開股東常會股東名簿記載外資及陸資持股比率合計達30％的上市公司也將納入適用。

第3階段自111年起生效，110年底及111年底實收資本額達新台幣20億元以上，或110年及111年召開股東常會時股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達30％以上，於次年起，即分別於111年及112年適用發布英文重大訊息。

第4階段自113年起生效，全體上市公司適用發布英文重大訊息。

(時報資訊)