桃園市一名25歲黃姓女子，27日凌晨和好友在中壢區某KTV歡唱，因為身體不適又拗不過友人勸酒，當場竟然喝到失去意識，好友發現以為只是醉倒，沒想到卻吐血、叫不醒趕緊叫救護車，送醫急救仍回天乏術，經抽血檢測，換算呼氣酒精濃度值近3。

據了解，黃女面容姣好，臉書還有1000多人追蹤，當天她身體不適，仍赴朋友的約會，27日晚間12點多去唱歌，起初表示身體不適，但因拗不過友人黃湯下肚，酒不斷一杯杯乾，之後開始出現頭暈、臉色發白等症狀。

包廂內燈光昏暗，友人未注意黃女身體狀態不佳，持續勸酒，一路喝到清晨6點多，黃女突然癱軟在地上，同行友人以為黃僅是酒醉，未多做理會，不久後竟開始吐血，趕緊通報119。救護人員到場時，黃女已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

天晟醫院表示，經抽血檢測，黃女血液含酒精成分超過450mg／dl，相當於呼氣酒精濃度近3，不排除是因急性酒精中毒身亡，體內無毒品藥物反應。中壢警方事後詢問，友人說不清楚黃女有感冒、發燒等症狀，黃女當晚喝了10多杯的啤酒，沒想到會發生如此意外。

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(中時 )