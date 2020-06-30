桃園市龍潭區28日發生醉漢隨意大小便事件，范姓男子與劉姓女子共乘機車行經中興路，停在武漢陸橋等紅燈時，突然被天橋上落下的不明液體淋滿身，原來是喝酒醉的街友把天橋當廁所隨意小便，讓兩人相當驚慌又無奈，只好報警處理。

回憶起事發經過，劉女無奈表示，尿淋到身上的當下，味道又臭又重，便氣得與男友衝上陸橋想和醉漢理論，只見兩人躺在地上，身上滿是酒氣，周邊還有滿滿的碎玻璃瓶和雜物，只好就近向中興派出所報案，警察到場後隨即將兩人驅離。

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(中時 )