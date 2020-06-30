醉漢把天橋當廁所 無辜騎士遭淋一身尿 15:002020/06/30 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 28日晚間有醉漢在天橋上隨意便溺，讓橋下等車民眾無辜受害。（龍潭警分局提供／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭區28日發生醉漢隨意大小便事件，范姓男子與劉姓女子共乘機車行經中興路，停在武漢陸橋等紅燈時，突然被天橋上落下的不明液體淋滿身，原來是喝酒醉的街友把天橋當廁所隨意小便，讓兩人相當驚慌又無奈，只好報警處理。 回憶起事發經過，劉女無奈表示，尿淋到身上的當下，味道又臭又重，便氣得與男友衝上陸橋想和醉漢理論，只見兩人躺在地上，身上滿是酒氣，周邊還有滿滿的碎玻璃瓶和雜物，只好就近向中興派出所報案，警察到場後隨即將兩人驅離。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #天橋 #醉漢 #小便 #無奈 #陸橋 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 登山遇見「怪蛇」 網見照驚喊：中大獎了！ - 社會 傷及心臟大動脈 台中女遭前男友一刀斃命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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