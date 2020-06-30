雲林縣府社會處七月起開辦「手語翻譯視訊服務」，縣長張麗善（右）視察準備狀況。（周麗蘭攝）

手機的視訊功能對一般人可有可無，對聽語障者卻是重要溝通橋梁，雲林縣正府運用公益彩券盈餘分配款培養手語翻譯員、同步聽打員，七月起開辦「手語翻譯視訊服務」，讓聽障者臨時需要人翻譯時就找得到翻譯者。

雲林縣現有5000多名聽障者，聽語障福利協進會理事長吳本洋表示，以前如果臨時與正常人溝通需求，只能請人幫忙打電話轉達或筆談。

雲林縣府最近幾年以公益彩券盈餘分配款開辦手語翻譯服務、同步聽打服務，協助聽障朋友於就醫、洽公、參加會議和活動時清楚獲得相關訊息。

不過雲林縣大多手語翻譯員多在山線地區，也需事前預約才能派員，當偏遠地區聽障者緊急狀況需要時，往往只能用筆談問。

為使聽障者能有即時的手語視訊翻譯服務，縣府委託雲林縣聽語障福利協進會開辦」，讓聽障朋友只要撥打視訊服務窗口的Line，就可透過手語翻譯人員與其他人員準確溝通。

縣長張麗善表示，手語翻譯員就像是聽障人士和一般大眾的溝通橋樑，「手語翻譯視訊服務」讓雙方快速理彼此的想法，也可使聽障者的需求被聽見。

張麗善呼籲，機關團體辦理活動或記者會時都能申請手語翻譯服務或同步聽打服務，協助聽語障朋友暢所欲言表達意見，符合身心障礙者權利公約推行的「障礙者資訊平權」概念。

社會處長林文志表示，手語翻譯視訊服務時間為周一、周三、周五早上9點至12點，以及下午2點至5點；手語翻譯服務以及同步聽打服務時間為周一至周五，如有需要可洽05-56972639。

(中時 )