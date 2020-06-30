客委會主委楊長鎮（中左）、縣長楊文科（中右）等人「橫山喜市」熱鬧揭牌開幕。（羅浚濱攝）

「橫山喜市」牆面展示老照片，客委會主委楊長鎮（左）聽取解說。（羅浚濱攝）

客委會補助近300萬元成立的「台三線橫山青年里山創生基地─橫山喜市」，昨日由客委會主委楊長鎮、縣長楊文科及橫山鄉長張志弘等地方人士熱鬧揭牌開幕，將由2位駐地青年打造地方特色品牌，協助展售橫山農特產品，讓遊客感受橫山之美。

張志弘指出，鄰近橫山火車站的橫山喜市前身是「吉豐碾米廠」，當地是橫山庄居民重要的生活場域，早年更是台灣水梨苗的主要供應基地，希望在青年活水進駐後，能帶領橫山站週邊村落打造觀光榮景。

橫山喜市創生基地，保留部分碾米機械，牆面並展示老照片，楊長鎮聽取解說後，期許在地青年發掘橫山鄉特有文化，打造地方特色品牌，在專業力量介入協助下，努力保存客家文化。

楊文科表示，橫山喜市成立只是開始，縣府相關局處也將大力支持，努力推廣地方產業與傳統文化復興，希望能吸引更多年青人回鄉，讓橫山鄉除了內灣老街和鐵路內灣線外，有更多亮點吸引全國遊客。

計畫駐地青年陳宜偲說，橫山鄉保有客庄生活的精華，她不希望阿婆的手藝失傳，才返鄉成立「晌午粄食」品牌，希望透過青年基地計畫，找到更多理念相同夥伴一起打拼，傳承在地生活文化，讓橫山鄉變得更好，更不一樣。

(中時 )