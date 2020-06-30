教育部課審會學生委員、靜宜大學法律系學生林致宇，去年8月間寄血衣、冥紙給香港經濟貿易文化辦事處，遭依恐嚇公眾、恐嚇危安罪起訴。林男辯稱是表達政治立場及善意提醒，台北地院採信，判他無罪，可上訴。

林致宇得知無罪結果，感謝法官願意捍衛言論自由，也希望檢察官不要上訴，一起維護憲法賦予人民的權利。

林致宇從高中就熱衷社運，2015年反課綱運動時曾說：「慰安婦就是性工作者，不一定是被迫的」，2017年高中國文課綱事件，他另批評閱讀唐宋古文八大家是「造神」、「傳遞封建思想」，數度引發爭議。

林致宇去年8月6日寄包裹到香港經濟貿易文化辦事處，裡頭放有紅色油漆做成的「血衣」、冥紙，並附上信函稱「嚴重警告HKETCO」、「台灣人將以最激進的手段來面對HKETCO」、「台灣人不會放過你們」、「HKETCO所有職員個資已被駭客竊取」等語，因而遭到起訴。

法院審理時，林男辯稱是基於台灣社會紛圍，推論出辦事處可能面臨的情況，並非預告要對辦事處不利；反送中爆發嚴重衝突，甚至有人死亡，血衣、冥紙則是象徵元朗襲擊事件，寄送包裹是希望激起輿論，同時將訴求傳達給香港方面，否認恐嚇犯意，希望獲判無罪。

(中時 )